Il voto di Brachino: "A Conceiçao do uno: ha responsabilità abbastanza gravi"

Il giornalista e conduttore Claudio Brachino è stato ospite in diretta su Sportitalia e ha offerto la sua visione e il suo punto di vista sulla situazione del Milan. Specialmente Brachini si è concentrato sulla dirigenza rossonera e sulla posizione di Sergio Conceicao, il tecnico milanista, per il quale non ha riservato un grande giudizio.

Le parole di Brachino: "Facciamo la lavagna con i voti: Furlani 4, Ibrahimovic 2, Scaroni 4.5, Moncada 3... Li do io i voti, mi prendo la responsabilità. C'è anche qualche uno. Il voto uno lo do a Conceicao che secondo me, al di là di tutto, ha delle responsabilità abbastanza gravi. L'ho anche celebrato, mi è stato simpatico con la danza del sigaro: quella danza però, evidentemente, non porta bene. Io che sono un 'sigarista' ho smesso di fumare il sigaro dopo quella roba là, perché la stagione è stata tremenda".