Illustrate dal presidente Atelli le modalità di funzionamento della Commissione per il controllo finanziario dei club

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(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il presidente della "Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche", Massimiliano Atelli, ha partecipato oggi all'incontro organizzato dalla Lega Serie A sul tema della sostenibilità economico-finanziaria del sistema calcio. Nel corso del suo intervento, Atelli ha illustrato le modalità di funzionamento della Commissione, istituita in attuazione dell'art. 13-bis del D.lgs. n.

36/2021, che dallo scorso 1° ottobre svolge le attività di vigilanza sulla legittimità della gestione economica e finanziaria dei club di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A Femminile di calcio e quelli di Serie A di basket. "È stato - ha commentato il presidente Atelli al termine della riunione - un momento di confronto positivo, all'insegna della reciproca voglia di collaborazione, nella consapevolezza che un percorso di elaborazione comune di assetti più avanzati sia possibile". Presenti all'incontro, inoltre, altri due membri della Commissione, il presidente dell'Inps Gabriele Fava e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, oltre al viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. (ANSA).