Imborgia: "Saelemaekers gioca a destra e sinistra, può fare anche il quinto a metà campo"

Antonio Imborgia, ex calciatore ed operatore di mercato di lungo corso, ha parlato a Tuttomercatoweb.com di Saelemaekers: "Lo conosco e l'ho visto varie volte dal vivo. Mi piace, gioca a destra e sinistra, può fare anche il quinto a metà campo. Non può sostituire Suso, sono due giocatori diversi. Saelemaekers non ha grande fisicità, ha intensità, è bravo tecnicamente. Mi permetto di dire che forse non è da Milan. Volevo portarlo l'anno scorso in Italia tramite il suo agente, ma mi piace più per la Fiorentina, l'Atalanta, il Sassuolo. Vederlo con la maglia del Milan a San Siro beh, ho qualche dubbio".