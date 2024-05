In corso il primo allenamento del Milan in Australia dopo la conferenza di Bonera e Calabria

Come appreso dalla redazione di Milannews.it, dopo gli eventi di marketing della mattinata australiana (che hanno visto impegnati Rejinders, Tomori, Loftus, Okafor, Jovic, Kalulu, Adli, Thiaw) e la conferenza del pre-partita di mister Daniele Bonera e del capitano Davide Calabria, nel pomeriggio di Perth (ore 15:00) è iniziato l'allenamento dei rossoneri; in Australia sono 9 ore in avanti rispetto all'Italia.

I CONVOCATI PER MILAN-ROMA IN AUSTRALIA

È appena andata in archivio la Serie A 2023/24, ma per finire la stagione - a livello di impegni di campo - manca ancora una gara. Siamo alla vigilia della partenza per l'Australia, dove i rossoneri affronteranno la Roma in amichevole. Appuntamento a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium.

Questo l'elenco dei giocatori convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera