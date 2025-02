In Italia la Unity Euro Cup 2026. Gravina: "Grazie alla UEFA per la fiducia"

ANSA) - ROMA, 11 FEB - La UEFA ha annunciato che sarà l'Italia ad ospitare al centro tecnico di Coverciano l'edizione 2026 della 'Unity Euro Cup'. Il torneo, organizzato in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale attraverso il calcio. L'evento riunisce rifugiati e giocatori locali delle comunità ospitanti. La FIGC ha già partecipato alle tre precedenti edizioni (Nyon 2022, Francoforte 2023, Nyon 2024), dimostrando l'impegno nell'utilizzare il calcio come strumento di inclusione sociale in linea con la Policy 6 (Sostegno ai rifugiati) della Strategia di Sostenibilità UEFA e della Strategia di Sostenibilità FIGC.

Nel 2024 hanno partecipato 16 squadre (Armenia, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda del Nord, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Slovenia, Spagna, Svizzera, oltre a un team di rifugiati dell'Ucraina provenienti da varie nazioni europee). "Siamo orgogliosi di poter organizzare in Italia la 'Unity Euro Cup' - le parole del presidente della federcalcio, Gabriele Gravina - e ringrazio la UEFA per la fiducia che ha riposto nella nostra Federazione. Sarà l'occasione migliore per consolidare il grande lavoro che stiamo portando avanti valorizzando il tema dell'inclusione, uno dei pilastri della Strategia di Sostenibilità 2030. Nella nostra visione a lungo termine, il calcio si offre come strumento per contribuire alla realizzazione di una società più accogliente, più consapevole e maggiormente integrata".

In occasione del webinar organizzato dalla UEFA sul tema del sostegno ai rifugiati, è stato annunciato anche che saranno i centri tecnici federali di Paesi Bassi e Spagna ad ospitare rispettivamente le edizioni 2025 e 2027 della 'Unity Euro Cup'. (ANSA).