In panchina c'era Allegri: da 13 anni il Milan non partiva così male

Due punti in tre partite, un inizio complicato per il Milan che raramente si è visto nella sua storia. L'ultimo precedente risale a 13 anni fa, quando la squadra campione d'Italia in carica allenata da Massimiliano Allegri faceva lo stesso score: 2-2 all'esordio a San Siro contro la Lazio, rimontando due gol di svantaggio (come i rossoneri di Fonseca contro il Torino); sconfitta a Napoli per 3-1 (gol di Aquilani) e pari in casa contro l'Udinese per 1-1 con El Shaarawy che risponde a Di Natale.

LAZIO - MILAN 2-2

RETI: 8' Pavlovic, 62' Castellanos, 66' Dia, 72' Leao

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (46' Marusic), Patric, Romagnoli, Nuno Tavares (90' Hysaj); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (46' Isaksen), Dia (81' Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (87' Noslin). A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Castrovilli. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (70' Theo Hernandez), Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders (70' Musah); Chukwueze (70' Leao), Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor (71' Abraham). A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Zeroli, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Meli - Alassio

IV UOMO: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza

AMMONITI: Fofana e Terracciano (M), Rovella, Zaccagni, Patric e Guendouzi (L)