"In Portogallo è uno dei motivi per cui il paese sforna tanti giovani": un portiere di C parla delle under 23

vedi letture

Nell'appuntamento mattutino di A Tutta C, programma di TMW Radio dedicato alla Serie C, è intervenuto Francesco Anacoura, risalito agli onori del calcio italiano dopo il biennio al Sestri Levante

In questa crescita si sono inserite anche le formazioni U23. Che progetto vedi per queste Seconde Squadre?

"In Portogallo è un progetto che esiste da molto tempo, e credo sia uno dei motivi per cui il paese sforna tanti giovani: c'è un percorso di crescita corretto e continuativo, in un ambiente da Serie A. Io, come tanti altri ragazzi, dalla Primavera, in un contesto da Serie A (era alla Juventus, ndr), sono passato a un contesto completamente diverso come una piccola società di C, e in tanti fanno fatica: con le U23 si è invece sempre monitorati, si prosegue con una linea logica la crescita, misurandosi però in un campionato importante come la terza serie".