In questa stagione solo l'Atletico Madrid ha fatto meglio del Milan in situazioni di svantaggio

vedi letture

Il primo atto di Milan-Bologna va al Diavolo. Grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e alla rete di Christian Pulisic, la formazione di Sergio Conceiçao ha vinto per l'ennesima volta in rimonta facendo salire a 22 i punti conquistati in situazioni di svantaggio.

Il Milan è la prima squadra in Serie A in questa particolare graduatoria, seconda invece nei top 5 campioni europei dietro solo all'Atletico Madrid (che ne ha invece conquistati 23) e a pari merito con il Liverpool di Arne Slot.