In un terzo delle partite stagionali il Milan ha subito almeno due gol

Dopo il 3-3 di Sassuolo, sono tanti i commenti negativi che riguardano la fase difensiva rossonera che, come molte altre volte in stagione, ha faticato e non poco, mostrando diversi limiti. Dalla consultazione delle statistiche stagionali, emerge che in un terzo delle partite giocate, il Milan ha subito almeno due gol in questa stagione. Un dato molto preoccupante e che certifica la difficoltà dei rossoneri non solo di tenere chiusa la porta ma di non riuscirci per più di una volta a partita. Inutile dire che, tra le squadre che lottano per le prime posizioni, i rossoneri hanno lo score peggiore.

In 14 partite su 45 il Milan ha subito almeno due gol. L'Inter, capolista, ha subito due reti solamente in 7 partite su 43 giocate. Meglio hanno fatto anche Juve, Bologna e Roma ovvero le altre squadre in lotta per la Champions League. Di seguito il dato completo:

Inter, almeno 2 gol in 7 partite su 43

Milan, almeno 2 gol in 14 partite su 45

Juventus, almeno 2 gol in 4 partite su 35

Bologna, almeno 2 gol in 7 partite su 36

Roma, almeno 2 gol in 10 partite su 44 (da finire Udinese-Roma)