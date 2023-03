Inchiesta Prisma, sentito ieri il legale di Dybala. La Juve deve ancora dargli 3.7 milioni

MilanNews.it

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola spiega che nella giornata di ieri i PM incaricati dell'inchiesta Prisma hanno ascoltato il legale di Paulo Dybala. Questo perché risulterebbe che non abbia preso i 3,7 milioni che la Juventus si era impegnata a dargli nell'ambito della seconda manovra stipendi concordata singolarmente coi giocatori durante la stagione 2020/21. Dall’audizione sarebbe emerso che Dybala avrebbe dovuto avere quei soldi entro gennaio ma, non avendoli ricevuti, ne avrebbe fatto richiesta al club tramite l’avvocato. La Juve, a sua volta, si sarebbe impegnata a farglieli avere.