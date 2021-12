Inchiesta sugli affari di Ramadani: GdF e inquirenti ipotizzano evasione da 70 milioni

Sarebbero 70 i milioni di euro evasi da Fali Ramadani, potete agente macedone, nel mirino della Guardia di Finanza e dei pm milanesi insieme a Pietro Chiodi, procuratore italiano. Ne scrive Libero, che evidenzia come l'indagine si allarghi anche ai club protagonisti delle compravendite finite nel mirino: per ora, nessuna società sembra rischiare, ma non è ovviamente da escludere che l'inchiesta possa coinvolgerne in maniera diretta o indiretta alcune. La stima è basata sul valore del parco atleti gestito da Ramadani - tra cui Chiesa, Handanovic, Pjanic, Koulibaly - e secondo gli inquirenti Ramadani sarebbe riuscito a non dichiarare nulla relativamente alle cifre incassate per le mediazioni nelle compravendite dei calciatori volte in Italia.