Inchiesta sulla proprietà, parla Cardinale: "RedBird è l’azionista di controllo del 99,93% di AC Milan"

vedi letture

Con ogni probabilità Gerry Cardinale sarà a San Siro domani sera in occasione del derby tra Milan e Inter. Nel frattempo il manager americano ha mangiato con Paolo Bricco de Il Sole 24 Ore all'Hotel Portrait in corso Venezia, in centro a Milano. Qui il numero uno di RedBird ha ribadito la sua centralità nella proprietà del Milan e ha ribadito alcuni spunti circa la sua visione di gestione del club e del suo fondo in generale. Di seguito le parole di Cardinale sulla proprietà del Milan.

Le rassicurazioni di Cardinale: "Visto l’interesse che rilevo sulla nostra proprietà, vorrei chiarire i fatti una volta per tutte: RedBird è l’azionista di controllo del 99,93% di AC Milan; il restante 0,07% è costituito da singoli investitori italiani che sono tifosi di lunga data del club. Ho anche chiesto ai New York Yankees di investire una piccola quota di minoranza insieme a RedBird come parte del nostro investimento complessivo, data la forte partnership di 25 anni che ho con loro​​​​".