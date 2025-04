Incocciati: "Il Milan paga la mala gestione della società. Conceicao cosa poteva fare?"

vedi letture

Il Milan è in caduta libera, il ko del Maradona sembra escludere i rossoneri dalla corsa Champions. Un Milan che rispetto a quello di Pioli ha 18 punti in meno. Ma cosa fare per il futuro? Così la pensa l'ex calciatore rossonero Giuseppe Incocciati, intervenuto in merito alla situazione milanista sulle frequenze di TMW Radio.

Le parole di Giuseppe Incocciati: "Pagano la mala-gestione di una società che si è riflessa sul campo. Inutile pensare ai rimpianti, bisognerebbe capire cosa fare per il futuro, finchè non chiariscono questo non miglioreranno. Conceicao cosa poteva fare? I giocatori fanno la differenza. E' giusto vedere una squadra che sembra morta nel primo tempo e poi fa quel secondo tempo? E' una questione emotiva. Quelle maglie sono riservate a calciatori che sanno portare avanti responsabilità pesanti".