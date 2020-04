Incocciati su Yonghong Li: "Chi rincorre Berlusconi si mette a rischio"

Durante il suo intervento nella live Instagram di Mauro Suma, l'ex rossonero GIuseppe Incocciati ha parlato del passaggio di proprietà del Milan da Silvio Berlusconi a Yonghong Li: “Io penso che gli uomini vadano giudicati dai fatti. Berlusconi ha passato lo scettro ad una, credo, multinazionale cinese. A livello economico non ci sono stati problemi, poi però si pensa che chi ha i soldi automaticamente ottiene successi, ma non è così. Si poteva fare meglio per il dopo Berlusconi, ma era difficile farlo. Silvio aveva tirato su una macchina straordinaria, chi lo rincorre si mette a rischio. Non bastano grandi patrimoni per vincere, ma ci vuole la cultura dell’intuizione per vincere. I cinesi sono troppo distanti da questo mondo”.