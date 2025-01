Incontro in ambasciata: le parole di Ibrahimovic e dei rappresentanti degli altri club

Pranzo all'ambasciata italiana di Riyadh per i vertici di Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Ecco i discorsi di ringraziamento dei rappresentanti delle quattro squadre italiane coinvolte nella Ea Sports Supercup 2025, la quinta edizione della Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: "A nome personale e della società che rappresento ringrazio l'ambasciatore per l'ospitalità, è come essere in famiglia. È l'occasione di quanto lo sport possa rappresentare un patrimonio della nostra Italia, siamo orgogliosi di valorizzare il made in Italy attraverso questo torneo che sta sempre più migliorando ed entrare nelle case delle famiglie italiane".

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus: "Portando lo sport italiano in Arabia Saudita anche io ho notato una grande operatività nel Paese, ritengo che lo sport italiano possa essere un ponte con il nostro Paese, sul quale spero passeranno molte persone".

Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird per il Milan: "Non sono il presidente del Milan e sono un uomo di poche parole, ringrazio l'ambasciatore per l'invito e mando un grande in bocca al lupo alle squadre presenti, spero in grandi partite".

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta: "È dura, questa sera abbiamo una partitella da mal di testa. Noi come Atalanta dobbiamo tenere i piedi per terra, abbiamo raggiunto già i 40 punti che per noi sono la salvezza: siamo ancora in Serie A, a meno che non ci tolgano qualche punto. Siamo una provinciale, che cerca di fare le cose vere. Siamo dei poveretti bergamaschi, senza la potenza delle altre grandi, però affrontiamo gli impegni con serietà. Complimenti a chi ha organizzato questa competizione, speriamo che il prossimo anno sia meno duro".