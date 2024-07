Incredibile Morata: infortunato da un addetto alla sicurezza nel post di Spagna-Francia

Episodio quasi incredibile dopo il fischio finale di Spagna-Francia. Come riportato da Sportmediaset, mentre i giocatori di De La Fuente erano sotto la curva dei loro tifosi per festeggiare la qualificazione alla finale di domenica, un tifoso ha fatto invasione di campo dirigendosi verso i giocatori delle Furie Rosse ed è stato subito inseguito dagli addetti alla sicurezza. Uno di questi ultimi però, è scivolato sul terreno di gioco e ha letteralmente travolto Alvaro Morata, che si è rialzato apparentemente molto dolorante e zoppicando è tornato verso i compagni.

Per il capitano della Spagna, che una volta finiti gli Europei potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Milan, un imprevisto che tutti gli spagnoli si augurano non gli farà saltare l'ultimo atto della competizione.