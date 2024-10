Ineos taglia Sir Alex Ferguson allo United: interrotto contratto multimilionario

INEOS, nuovo comproprietario del Manchester United, sta proseguendo il suo programma di riduzione dei costi e ha posto fine all'impegno multimilionario del club nei confronti di Sir Alex Ferguson, l'allenatore di maggior successo nella storia dei Red Devils. Come riportato da The Athletic, l'ex tecnico era stato confermato come ambasciatore globale e direttore della società, retribuito con uno stipendio annuale.

L'accordo è durato oltre un decennio e l'unica descrizione ufficiale dei servizi che lui ha reso si trova nei conti del 2014, nella sezione relativa alle transazioni con parti correlate, dove il Manchester United ha affermato che lo scozzese è diventato ambasciatore globale il 17 ottobre 2013 e ha ricevuto 2,16 milioni di sterline per i suoi servizi.

INEOS nella politica di riduzione dei costi ha dunque preso questa decisione, malgrado Ferguson frequenti ancora assiduamente le partite del Manchester United nel box dei direttori, sia in casa che in trasferta. In un incontro a Old Trafford, Ratcliffe gli ha spiegato la scelta e la questione è stata affrontata amichevolmente. Sarà il benvenuto ai match e rimarrà un direttore non esecutivo degli inglesi, ma non riceverà pagamenti oltre la fine di questa stagione, che al momento vede gli uomini di Ten Hag al 14° posto in Premier con 8 punti.