Infantino in quarantena: “Va meglio, ma ho ancora i sintomi”

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Pochi giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus, il presidente della Fifa Gianni Infantino è in autoisolamento e rimane in quarantena. "Mi sento meglio, ma ho ancora alcuni sintomi lievi - ha detto il presidente della Fifa - Ho ricevuto così tanti messaggi e lettere negli ultimi giorni e vorrei ringraziare sinceramente tutti per il loro sostegno, che è davvero toccante. Grazie dal profondo del mio cuore. " La Fifa - si legge in una nota - ''augura sinceramente al suo Presidente una pronta e piena guarigione". (ANSA).