Infantino: "Tutti meritano di organizzare un Mondiale: questa volta tocca a un paese arabo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato così riguardo al Mondiale organizzato in Qatar, secondo quanto riporta SkySport24: "Quando sento alcuni che dicono che un paese arabo non merita di organizzare la Coppa del Mondo perchè non ha storia o altre sciocchezze del genere, sono totalmente in disaccordo. Il mondo intero merita di organizzare la Coppa del Mondo e questa volta è in un paese arabo. Ci sono stati diversi problemi ma siamo stati in grado di affrontarli".