Infinito Zlatan: è l’arma letale per il rush finale

Alla prima occasione da titolare dopo l’infortunio, ha marchiato l’ennesima partita. Ibrahimovic vuole continuare a stupire, ammesso che ci si possa ancora meravigliare guardando i numeri dello svedese. Siamo a 15 gol in 15 presenze, segnati a 39 anni e 169 giorni: nessuno come lui nella storia del nostro campionato. Zlatan - scrive La Gazzetta dello Sport - si spinge in territori inesplorati e manda messaggi d’amore al club.