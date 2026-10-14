Infortunio Gabbia: i tre-quattro mesi inizialmente previsti per il recupero potrebbero accorciarsi strada facendo

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Dopo l'infortunio al flessore, Matteo Gabbia dovrà restare fuori 3-4 mesi, ma i tempi di recupero potrebbero accorciarsi

Dopo l'operazione di ieri alla caviglia, il Milan ha perso per almeno cinque mesi Alexis Saelemaekers. Oltre al belga, i rossoneri dovranno fare a meno per diverso tempo anche di Matteo Gabbia che domenica contro il Sassuolo ha riportato una lesione del muscolo flessored ella coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il suo percorso terapeutico è ancora in fase di definizione (terapia conservativa o intervenuto chirurgico), ma un raggio di luce si intravede: "Il ritorno in campo è previsto nel 2027, ma i tre-quattro mesi inizialmente previsti per il recupero potrebbero anche accorciarsi strada facendo" scrive la Rosea.

Intanto ieri Gabbia ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "E’ un giorno davvero difficile. Sono dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò di tutto per tornare al meglio e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia Rossonera addosso. Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE".