© foto di www.imagephotoagency.it

Serata sfortunata per Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista della Juventus è stato costretto ad abbandonare la sfida tra Siviglia e Juventus per un infortunio rimediato dopo un duro scontro con Gudelj negli ultimi minuti del primo tempo. Per l'ex Cremonese probabile rottura della clavicola e Milan a rischio.