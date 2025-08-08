Infrazione a regole antidoping, Uefa multa Yamal e Lewandowski

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - L'Uefa ha multato di 5.000 euro a testa Lamine Yamal e Robert Lewandowski per un'infrazione al regolamento dei controlli antidoping in occasione dell'ultimo match europeo del Barcellona, la semifinale di Champions a S. Siro contro l'Inter. In particolare, l'Uefa ritiene che i due calciatori non abbiano rispettato il procedimento e che si siano presentati in ritardo al controllo. Multato, di 20.000 euro, e squalificato per una giornata il tecnico del Barça Hansi Flick, per il comportamento tenuto la partita, in particolare per aver violato "le norme basiche di condotta decente". Stessa sanzione, economica e sportiva, per il secondo di Flick, Marcus Sorg. (ANSA).