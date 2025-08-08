Leeds-Milan, domani Santi titolare e primi minuti per Jashari. Domenica tocca a Modric
Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano per la partita di domani contro il Leeds a Dublino mister Allegri dovrebbe iniziare con diverse seconde linee, o almeno con giocatori che fin qui hanno avuto meno spazio. Santi Gimenez dovrebbe essere supportato da Okafor, mentre Jashari dovrebbe trovare i primi minuti in mezzo al campo.
Per la sfida di domenica contro il Chelsea invece dovrebbero scendere in campo quelli considerati titolari. Leao sarà sostenuto da Loftus-Cheek visto che Pulisic è rimasto a casa per un problema alla caviglia, con Modric che potrebbe iniziare anche lui dall'inizio.
