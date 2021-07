Inghilterra, insulti ai giocatori dopo i rigori sbagliati. Johnson: "Vergognosi"

Dopo la sconfitta ai rigori nella finale dell’Europeo, diversi tifosi inglesi hanno preso di mira con insulti, anche razzisti, i calciatori che hanno sbagliato il tiro dal dischetto. Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati ricoperti di parole indegne. In merito, sul suo profilo Twitter, è intervenuto anche il Primo Ministro inglese, Boris Johnson: “Questa squadra merita di essere lodata e non di subire abusi razzisti sui social media. I responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi”.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.