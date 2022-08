Inghilterra, lettera delle Leonesse al governo: "Dite sì al calcio femminile nelle scuole"

MilanNews.it

Dopo aver vinto il Campionato Europeo davanti a quasi 88mila spettatori presenti sugli spalti di Wembley, la Nazionale Femminile inglese ha deciso di sfruttare al meglio la popolarità acquisita dal successo per perorare la causa del calcio femminile nelle scuole. Le 23 calciatrici della rosa hanno infatti scritto una lettera aperta al primo ministro - Rishi Sunak o Liz Truss in pole per sostituire il dimissionario Boris Johnson – chiedendo un investimento importante che possa garantire a tutte le ragazze di poter accedere al calcio nelle scuole durante le ore di educazione fisica. Questo il testo della lettera:

"Cari Rishi Sunak e Liz Truss, domenica sera si è fatta la storia. I sogni di 23 donne si sono avverati. L'Inghilterra è diventata campione d'Europa per la prima volta nella storia. Durante gli Europei, noi come squadra abbiamo parlato di ciò che lasceremo in eredità e dell'obiettivo di ispirare una nazione. Molti penseranno che questo sia già stato fatto, ma noi lo vediamo solo come l'inizio. Guardiamo al futuro. Vogliamo creare un vero cambiamento in questo Paese e vi chiediamo, se doveste diventare Primo Ministro il 5 settembre, di aiutarci a realizzare quel cambiamento. Vogliamo che ogni ragazza della nazione possa giocare a calcio a scuola. Attualmente solo il 63% delle ragazze può giocare a calcio nelle lezioni di educazione fisica. Noi stiamo ispirando le ragazze a giocare a calcio, solo che molte finiscono per andare a scuola e non essere in grado di giocare. Questo è un qualcosa che tutte noi abbiamo sperimentato crescendo. Spesso ci è stato impedito di giocare. Quindi abbiamo creato le nostre squadre, abbiamo viaggiato in tutto il Paese e, nonostante tutto, abbiamo continuato a giocare a calcio. - si legge ancora nella lettera - Il calcio femminile ha fatto molta strada. Ma ne ha ancora molta da fare. Chiediamo dunque a lei e al suo Governo di garantire che tutte le ragazze abbiano accesso a un minimo di due ore settimanali di educazione fisica. Non solo dovremmo offrire il calcio a tutte le ragazze, dobbiamo anche investire e sostenere le insegnanti di educazione fisica. Il loro ruolo è cruciale e dobbiamo dare loro le risorse per fornire sessioni di calcio alle ragazze. Sono modelli a cui tante possono ispirarsi. Abbiamo fatto passi da gigante nel calcio femminile, ma questa generazione di ragazze merita di più. Meritano di giocare a calcio all'ora di pranzo, meritano di giocare a calcio nelle lezioni di educazione fisica e meritano di credere che un giorno potranno giocare per l'Inghilterra. Vogliamo che anche i loro sogni diventino realtà. Questa è un'opportunità per fare un'enorme differenza. Un cambiamento che avrà un impatto sulla vita di milioni di ragazze. Noi vi chiediamo di rendere prioritario investire nel calcio femminile nelle scuole, in modo che ogni ragazza possa avere questa scelte. Saluti, la rosa dell'Inghilterra vincitrice di Euro 2022".