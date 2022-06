Inghilterra, Tomori non scenderà in campo domani nel match contro l'Ungheria

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferito da Gareth Southgate nella conferenza stampa pre match Ungheria-Inghilterra valida per la Nations League, Fikayo Tomori, difensore del Milan, non scenderà in campo domani sera. Il tutto perché Tomori è arrivato nel ritiro inglese in non perfette condizioni fisiche, e si spera possa recuperare per la successiva sfida, quella contro la Germania. L’Inghilterra è inserito nel girone con l’Italia di Roberto Mancini.