Inghilterra, un giocatore su tre rifiuta la somministrazione del vaccino

In Inghilterra un giocatore su tre rifiuta il vaccino. È questo il risultato di un sondaggio condotto tra i club dei tre campionati professionistici del Paese, al di sotto la Premier League. Almeno un terzo dei calciatori inglesi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non solo non è stato ancora vaccinato, ma non ha neppure intenzione di farlo. Secondo i dati visionati dal quotidiano Daily Telegraph, circa il 70% dei giocatori della English Football League, una lega che racchiude 72 società (dei campionati di Championship, League One e League Two), ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. O comunque si è apertamente dichiarata a favore della vaccinazione. Restano tuttavia decine quelli che stanno rifiutando la copertura farmaceutica. In maniera pienamente lecita, peraltro, considerando che le autorità del calcio inglese non hanno intenzione di rendere obbligatori i vaccini per i tesserati.