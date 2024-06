Inizia l'Europeo azzurro! Le probabili formazioni di Italia-Albania

vedi letture

Luciano Spalletti non si sbilancia. Nemmeno sul modulo. A poco meno di 24 ore dalla sfida contro l'Albania, il commissario tecnico della Nazionale ha affermato di poter giocare a tre come a quattro e non ha lasciato alcuna traccia sull'undici che esordirà a Dortmund.

Nelle sue prove tattiche ha insistito sulla difesa a quattro, un 4-2-3-1 che avrà in Gianluca Scamacca il suo terminale offensivo: "E' cresciuto molto nell'ultimo periodo e gli abbiamo fatto i complimenti. Lui è completo, lui è tutto". Il commissario tecnico s'è poi mostrato ottimista sulla possibilità di schierare Nicolò Barella dal primo minuto: "Lui ieri ha fatto tutto, c'è oggi quando si rifarà un po' di allenamento. Ciò che conta molto è il parere dei medici perché i calciatori vogliono sempre giocare. Però tutto a ieri sera lascia prevedere che lui sarà a disposizione".

Nella difesa a quattro scontata la presenza di Bastoni e anche quella di Dimarco, con Calafiori sul centro-sinistra e Di Lorenzo laterale di destra a completare la linea. In attacco, alle spalle del centravanti dell'Atalanta, agiranno i tre giocatori che dovranno darci maggiore imprevedibilità: Chiesa, Frattesi e Pellegrini.

Probabile formazione Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.