Inserimento e tiro in porta: la UEFA celebra il primo gol di Pobega in Champions League

Il primo gol non si dimentica mai, soprattutto se arriva in Champions League e a San Siro. Una settimana fa Tommaso Pobega metteva a segno la prima rete con la maglia del Milan nella massima competizione europea con un sinistro preciso e potente dopo un inserimento in area premiato dal cross dal fondo di Theo Hernandez. La UEFA celebra sui social con un video, che trovate in calce alla news, la prima gioia del centrocampista triestino.