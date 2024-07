Instancabile Reijnders: l'olandese rossonero ha giocato più di 60 partite stagionali

vedi letture

In campo è sempre in continuo movimento, un motorino di qualità e dinamismo dotato inoltre di una gran resistenza fisica. E' infatti impressionante il dato raccolto dalle presenze di Reijnders in questa stagione, contando anche le 6 partite giocate ad Euro2024 con la sua Olanda, eliminata solo in semifinale dall'Inghilterra. Il centrocampista rossonero si è sempre contraddistino per grande sacrificio e corsa in mezzo al campo, e così che si arriva al numero di partite ufficiali giocate da Tijjani tra Milan e Nazionale nella stagione 2023-2024.

Infatti, il numero 14 rossonero è sceso in campo per 62 volte totali: 50 con la maglia del Milan e 12 con quella degli Orange. Instancabile