Insulti a Koulibaly, è stato un trentenne: cinque anni senza stadio

"Insulti a Koulibaly, è stato un trentenne. 5 anni senza stadio", titola oggi Il Mattino in taglio alto di prima pagina. La Digos di Firenze ha identificato il tifoso della Fiorentina che domenica scorsa, al termine della partita contro il Napoli, ha proferito un insulto razziale nei confronti di Koulibaly: è un trentenne, residente nella provincia di Firenze, che è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Firenze per aver commesso atti di discriminazione razziale, ha ricevuto un Daspo di 5 anni, durata massima prevista per chi è incensurato, ed è stato segnalato alla Fiorentina per l'adozione di provvedimenti relativi alle violazioni del regolamento d'uso dello stadio. E il club viola ha confermato il pugno duro nei confronti dell'uomo identificato dalla Polizia di Stato di Firenze e farà scattare il massimo provvedimento possibile.