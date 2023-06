Insulti a Taylor, Guardiola: "Brutta scena, sono molto dispiaciuto"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

(ANSA) - LONDRA, 02 GIU - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro il Manchester United, parla anche dell'aggressione subita dall'arbitro inglese Taylor all'aeroporto di Budapest da parte di alcuni tifosi della Roma all'indomani della finale di Europa League. "Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto - le parole del manager del City -, mi spiace davvero molto per Anthony Taylor. Mi auguro che non accada più, non c'è altro che possa dire". (ANSA).