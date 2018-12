Inter, accordo verbale con Ramsey per giugno. Spalletti lo chiede a gennaio

Inter in pressing per arrivare ad Aaron Ramsey. Secondo quanto riferito da la Repubblica, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del centrocampista gallese, in uscita a parametro zero dall'Arsenal. Ne sarebbe scaturito un accordo verbale per giugno, ma Luciano Spalletti lo vorrebbe già a gennaio. Marotta prova ad accontentarlo, oltre alla resistenza dei Gunners c'è da battere la concorrenza di Milan e Juve, ma anche di diverse big europee.