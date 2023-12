Inter capolista anche per rigori. La classifica

Sette rigori tirati, sette rigori segnati, zero errori dal dischetto. È la statistica perfetta dell'Inter, che anche in questo modo è arrivata a 37 reti in queste prime quindici giornate di campionato. Nessuno, in questa edizione della Serie A, ha avuto in dote più penalty dei nerazzurri di Simone Inzaghi: seguono il Napoli (sei rigori tirati, quattro segnati) e il Milan (quattro rigori tirati e quattro segnati).