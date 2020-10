Inter e Milan, sale il numero dei contagiati: ma il derby non è in discussione

Ibrahimovic è guarito, ma nella giornata di ieri si sono aggiunti Radu e Gabbia. Sale il numero di calciatori di Inter e Milan positivi al Covid-19 quando mancano sette giorni dal derby di Milano. Al momento, la società rossonera ne conta due mentre quella nerazzurra ben cinque: numeri che - si legge su La Gazzetta dello Sport - non mettono comunque in discussione la stracittadina della prossima settimana. Dalla Lega filtra ottimismo e se le due squadre seguiranno nel dettaglio quanto prescritto nel protocollo, l'Ats non potrà che autorizzare la partita.