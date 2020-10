Inter e Milan, tanti tiri in porta: solo il Sassuolo ha effettuato più conclusioni in questa stagione

Guardando a dati e statistiche relativi a Inter e Milan, impegnate tra poco nel derby, si può guardare alle conclusioni effettuate in questo inizio di stagione. In particolare solo il Sassuolo ha tentato più conclusioni verso la porta in questo inizio di stagione. Sono 57, infatti, le conclusioni dei neroverdi mentre i neroazzurri ne hanno effettuate 51 e il Milan 50.