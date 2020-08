Inter-Getafe 2-0: nerazzurri ai quarti di Europa League

L'Inter ha battuto il Getafe per 2-0 nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Europa League. A Gelsenkirchen, la squadra di Antonio Conte ha avuto la meglio sugli spagnoli grazie alla rete realizzata dal solito Romelu Lukaku, ma il Getafe può recriminare per un calcio di rigore fallito in malo modo da Molina sull'1-0 ad un quarto d'ora alla fine. I nerazzuri, dunque, giocheranno i quarti di finale contro la vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers Glasgow, in campo domani (l'andata è terminata 3-1 a favore dei tedeschi).