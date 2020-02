Inter, gli assenti e gli squalificati per la gara contro il Milan

Manca sempre meno all'atteso derby di Milano di domani sera. Una partita importante a cui tutti i giocatori di entrambe le squadre vorrebbero prendere parte ma in cui ci saranno inevitabilmente degli assenti per ragioni fisiche o disciplinari. Tra le fila dell'Inter, in particolare, sicuramente non saranno della partita Lautaro Martinez, Bastoni e Berni, squalificati per la gara contro il Milan. Guardando, invece, all'infermeria neroazzurra regna incertezza per quanto riguarda gli assenti: se l'infortunio di Handanovic alla mano è da valutare sino all'ultimo, diversa sembra la situazione per Gagliardini e Borja Valero che per infortuni muscolari dovrebbero dare forfait.