Inter, Inzaghi: "Conte e Fonseca sono due ottimi allenatori che stimo molto"

Fresco di rinnovo di contratto, Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la stagione 2024/25 dell’Inter, chiamata a difendere lo scudetto conquistato nello scorso campionato.

Secondo lei quest'anno quale sarà la sfida più grande?

"Sarà quella di migliorarsi, nell'impegno e nel lavoro quotidiano. A pensare quello che è stato... i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario ma sappiamo che quest'anno ci aspettano tutti e ci sarà l'obbligo di migliorarsi".

Tra le varie candidate a lottare con voi per lo scudetto, chi teme di più?

"Come ho detto prima, Conte e Fonseca sono due ottimi allenatori che stimo molto. Le due romane stanno lavorando bene, la Roma ha De Rossi e la Lazio un ottimo allenatore come Baroni, non sottovaluterei l'Atalanta che ha un'ottima guida come Gasperini e ha fatto benissimo negli ltimi anni".

Reputa la Juventus la squadra più pericolosa?

"Ha cambiato, è arrivato un ottimo allenatore che stimo e che ha fatto un ottimo percorso in diversi club. Sarà pericolosa, come sono le altre di cui ho parlato prima".