Inter-Juventus 4-4, gara divertente o piena di errori? Fonseca: "Entrambe le cose"

Nella serata di ieri Inter e Juventus si sono affrontate in un match che ha prodotto un pirotecnico 4-4 finale, fatto di rimonte e contro-rimonte. Tanto spettacolo e divertimento, ma anche, secondo alcuni, tanti errori tattici e tecnici (come quello di Kalulu) che hanno condizionato inevitabilmente la partita. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli è stato chiesto a Paulo Fonseca quale fosse il suo pensiero in merito:

Ha visto Inter-Juventus?

"Sì l'ho vista. Gara spettacolare o gara con tanti errori? Entrambe le cose"