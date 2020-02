Inter-Milan 4-2: crollo verticale, festeggiano i nerazzurri

Il solito Milan regala il derby all’Inter dopo aver dominato per tutto il primo tempo. A nulla è servito il doppio vantaggio firmato da Rebic e Ibrahimovic. I rossoneri, infatti, rovinano tutto a inizio ripresa, apparecchiando la partita per i “cugini”, che prima accorciano le distanze con Brozovic e poi, nel giro di un paio di minuti, pareggiano i conti con Vecino. Poco dopo De Vrij completa la rimonta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale, poi, Lukaku arrotonda il risultato con la rete del definitivo 4-2. Una mazzata tremenda per il Milan, che sprofonda nuovamente in classifica. Stavolta (forse) definitivamente.