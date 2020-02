Inter-Milan, la formazione dell'andata: domenica potrebbero esserci almeno quattro cambi

Il 21 settembre, data di Milan-Inter, Marco Giampaolo schierò la seguente formazione col 4-3-1-2: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Kessie; Suso; Leao, Piatek. A distanza di un girone sono cambiate tante cose: allenatore, modulo e giocatori. Analizzando le differenze potrebbero esserci almeno quattro cambi di formazione: Theo per Rodriguez, Bennacer per Biglia, Castillejo per Suso e Ibrahimovic per Piatek. Non sono da escludere anche modifiche in difesa, con Calabria e Kjaer che si giocheranno un posto con Conti e Musacchio.