Inter-Milan, storie di derby: oggi Andriy Shevchenko è ancora il miglior marcatore della stracittadina milanese
Domenica sera al Meazza va in scena il primo atto stagionale del derby della Madonnina. Un successo permetterebbe all'Inter di spedire il Milan di Allegri a meno cinque, al contrario un successo rossonero vorrebbe dire sorpasso in classifica a spese dei nerazzurri.
Dalla panchina al campo, sono tanti i duelli incrociati che infiammeranno San Siro: i guardiani della porta Sommer e Maignan, passando per Calhanoglu (ex della sfida) e Modric, fino agli uomini copertina dell'attacco Lautaro Martinez e Leao: rispettivamente, 9 e 3 reti in 20 presenze nella stracittadina milanese.
Protagonisti attesi di un derby che vede Andriy Shevchenko miglior marcatore della storia con 14 reti, seguito da Giuseppe Meazza (13 in totale). Una sfida totale per la conquista della città e, forse, della vetta della classifica.
DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
