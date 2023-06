Interesse del Milan per Tielemans: fu Moncada a portarlo al Monaco

MilanNews.it

Come anticipato nella mattinata di oggi (QUI), è vivo l'interesse del Milan per Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 in uscita a zero dal Leicester City. Il giocatore esplose prima all'Anderlecht e poi al Monaco definitivamente prima di essere portato in Premier League.

Proprio il suo arrivo nel Principato fu segnato da Geoffrey Moncada, allora al lavoro per i biancorossi che si fidò del talento del giocatore. La situazione potrebbe replicarsi, soprattutto adesso che Moncada avrà un ruolo di maggior rilievo all'interno del mercato rossonero.