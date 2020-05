Inzaghi: “Con le scarpe ero un fissato, le usavo finchè non si bucavano”

L’ex attaccante rossonero Filippo Inzaghi, ha parlato in una diretta Instagram con la pagina “The Milanisti” della sua ossessione per le scarpette da calcio: “Con le scarpe ero un fissato, quelle con cui facevo gol le usavo finchè non si bucavano. Infatti con i miei sponsor ho sempre avuto dei problemi perché dopo un po’ volevano darmi il modello nuovo, invece io mettevo sempre le stesse con cui segnavo. Ricordo che ad Atene mettevo la Diadora, mi piaceva molto come scarpa”.