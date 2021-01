Inzaghi e il Milan, una storia indimenticabile e sinonimo di grandi successi

Tra passato e presente la gara tra Benevento e Milan, in programma tra pochi minuti, regala grandi emozioni ripensando alla storia tra il Diavolo e Inzaghi, ex attaccante rossonero e attuale tecnico del Benevento. I numeri dell'incredibile numero 9 rossonero con la maglia del Milan sono quelli dei più grandi, destinati a lasciare un segno indimenticabile nella gloriosa storia rossonera. Inzaghi ha giocato nel Milan per 11 stagioni, dal 2001 al 2012 disputando 300 gare e segnando 126 gol: 73 in Serie A, 10 in Coppa Italia, 40 tra Champions League e Coppa UEFA, e 3 nelle finali di Coppa Intercontinentale/Mondiale per Club. Sono 10 invece i trofei: nel suo palmarès: 2 Champions League e 2 Supercoppe Europee nel 2003 e nel 2007, 2 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane (2004 e 2011), una Coppa Italia (2003) ed un Mondiale per Club (2007).