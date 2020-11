Iorio: "Lo stop del Milan ci può stare, il rigore poi troppo generoso"

Maurizio Iorio, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Lille: "E' uno stop che ci può stare, non è assolutamente facile giocare ogni tre giorni con la pressione psicologica dei risultati, dei tamponi... Se fossi un tifoso del Milan non mi preoccuperei più di tanto, tutte le squadre stanno altalenando risultati, non è facile tenere sempre la concentrazione alta. Non vedo motivazioni per processare il Milan, oltretutto il rigore mi sembra assolutamente troppo generoso. Questa sconfitta può servire per compattare lo spogliatoio e ritrovare quello che non si è visto in campo contro il Lille".