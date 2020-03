Ipotesi porte chiuse Juve-Milan, il club bianconero: "In corso un incontro con il prefetto"

Alle 17:30 è stato convocato dal Prefetto di Torino un Comitato per ordine e sicurezza pubblica a cui stanno partecipando Prefetto, Questore e i rappresentanti della Juventus in merito alla disputa a porte aperte della semifinale di Coppa Italia tra bianconeri e Milan di domani sera. Intervenuto all'inizio della conferenza Claudio Albanese, head of communication della Juventus, ha parlato dei possibili provvedimenti per la gara tra Juventus e Milan di domani. Queste le sue parole: "Juventus rispetta qualsiasi decisione delle autorità. La salute pubblica è nell'interesse di tutti, anche del club. Sono qui per informarvi che alle 17:30 è stato convocato dal prefetto un Comitato per ordine e sicurezza pubblica, stanno partecipando Prefetto, Questore, i nostri rappresentanti. Chiedo di non porre domande relative a Coronavirus, calendario, porte chiuse, porte aperte, sono questioni delle autorità e non della conferenza stampa."