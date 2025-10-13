Islanda-Francia 2-2, gol per Nkunku. Rabiot rimane in panchina

vedi letture

Nel 2-2 maturato tra Islanda e Francia è andato in gol Christopher Nkunku, attaccante del Milan: l'ex Chelsea ha trovato la rete del momentaneo 1-1 con un destro secco e violento che non ha lasciato scampo al portiere avversario, insaccandosi a fin di palo dopo la conclusione in diagonale. È rimasto in panchina per tutto il match Adrien Rabiot, che l'altro giorno non si era allenato dopo aver preso una botta al polpaccio. I francesi, Nkunku, Rabiot e Maignan, sono attesi a Milanello entro giovedì.